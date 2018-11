Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Torino-Parma 1-2, le foto del match Colpo esterno del Parma nel secondo anticipo della 12.a giornata di Serie A. I gialloblù di D'Aversa hanno battuto 2-1 il Torino aggacciando i granata a quota 17 punti in classifica. Vantaggio del Parma al 9' firmato da Gervinho, bravo ad approfittare di un erroraccio di Izzo e Nkoulou. Al 25' Inglese batte Sirigu sul primo palo per la rete da tre punti. Al Torino non basta il timbro di Baselli (37') per evitare la terza sconfitta stagionale. >