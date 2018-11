Facebook

Panchina d'oro 2018 ad Allegri Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'Oro 2017-2018 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico della Juventus, al quarto successo in carriera (record, battuti Capello e Conte) ha ottenuto 17 voti, al secondo posto ex equo Maurizio Sarri (ex Napoli) e Simone Inzaghi (Lazio) con 8 voti. In serie B successo per Aurelio Andreazzoli che aveva guidato l'Empoli alla promozione prima dell'esonero di una settimana fa. >