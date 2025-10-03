Logo SportMediaset
Mondiali 2026, il pallone è un omaggio a USA, Messico e Canada

03 Ott 2025 - 09:58
11 foto

Una combinazione di colori rosso, verde e blu che rende omaggio ai tre paesi ospitanti, Canada, Messico e Usa. La Fifa ha presentato Trionda, il pallone ufficiale del Mondiale 2026, che celebra la prima volta di un'edizione ospitata da tre Paesi. Una "nuovissima struttura a quattro pannelli con geometria fluida riproduce le onde a cui fa riferimento il nome del pallone, che si uniscono formando un triangolo al centro del pallone, in riferimento alla storica unione delle tre nazioni ospitanti", sottolinea la Fifa. "L'iconografia che rappresenta ciascun paese ospitante adorna il pallone, con la foglia d'acero per il Canada, l'aquila per il Messico e la stella per gli Stati Uniti, mentre le decorazioni dorate rendono omaggio al Trofeo della Coppa del Mondo". Il pallone e' dotato, come gia' per il Mondiale 2022, della tecnologia 'Connected Ball', con un chip sensore di movimento all'avanguardia da 500 Hz che fornisce informazioni dettagliate su ogni elemento del movimento del pallone. Questa tecnologia invia dati precisi al sistema di assistenza video arbitrale in tempo reale, migliorando il processo decisionale degli arbitri, anche in relazione agli episodi di fuorigioco.. "E' una meraviglia", l'entusiastico commento di Gianni Infantino, presidente Fifa.

Commenti (0)

Disclaimer
