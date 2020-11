Un aereo tutto per la Lazio

Vola l’aereo della Lazio. C’è un’aquila stilizzata che ha preso quota ed è atterrata in mattinata a Ciampino. Fusoliera a tinte bianco e celesti, stemma ben impresso ai lati, ‘1900’, data di fondazione della società, stampato sui motori. Ecco il mezzo che porterà la squadra di Inzaghi in giro per l’Italia e l’Europa nelle trasferte. Un regalo voluto fortemente dal presidente Claudio Lotito.