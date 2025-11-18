Logo SportMediaset

Calcio
KINGS LEAGUE

Kings League: Melissa Satta, Marchisio e Fedez in campo nella "Presidents and Friends"

18 Nov 2025 - 13:01
8 foto

Spettacolo in Kings League con la partita-show “Presidents and Friends”, che ha riunito in campo streamers, influencers e tanti volti noti. L’incontro, disputato secondo le regole della Kings League, ha fatto da preludio alla finale della Kings Cup Lottomatica.sport Italy tra Underdogs e Caesar alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, lunedì 17 novembre.

Da presidente di uno dei team in gara, i Boomers, a giocatore in campo, Fedez ha sorpreso per intensità e presenza di gioco, firmando un assist e un gol doppio su finale che ha trascinato la sua squadra alla vittoria. Con lui, nella stessa formazione, Melissa Satta, che ha rimesso in campo le abilità maturate nei suoi anni in Serie C femminile, e Claudio Marchisio, Head of Competition della Kings League Lottomatica.sport.

