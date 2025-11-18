Kings League: Melissa Satta, Marchisio e Fedez in campo nella "Presidents and Friends"

Da presidente di uno dei team in gara, i Boomers, a giocatore in campo, Fedez ha sorpreso per intensità e presenza di gioco, firmando un assist e un gol doppio su finale che ha trascinato la sua squadra alla vittoria. Con lui, nella stessa formazione, Melissa Satta, che ha rimesso in campo le abilità maturate nei suoi anni in Serie C femminile, e Claudio Marchisio, Head of Competition della Kings League Lottomatica.sport.