Calcio
inter
La novità

Inter, ecco la quarta maglia dedicata alle Olimpiadi: debutterà contro il Pisa

Il nuovo kit è un omaggio ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. Per la prima volta nella storia, il logo Nike ACG compare su una maglia da calcio. Crest e serpente si rinnovano con intrecci e texture ispirati alla corda, dove l'identità dell'Inter incontra la forza e l'avventura della montagna

19 Gen 2026 - 10:19
Oltre ai classici colori nero e azzurro, sulla maglia ci sarà anche il Safety Orange, per celebrare l'incontro tra calcio e avventura. Insieme al Fourth Kit, verrà lanciata anche una nuova collezione che si ispira all’ambiente e all’abbigliamento tecnico di montagna, rivisitati per adattarsi a un mondo diverso. Per i portieri, invece, il design è ispirato alla natura e alle Dolomiti. 

inter
quarta maglia
olimpiadi milano-cortina 2026

