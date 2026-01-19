Inter, ecco la quarta maglia dedicata alle Olimpiadi: debutterà contro il Pisa

Oltre ai classici colori nero e azzurro, sulla maglia ci sarà anche il Safety Orange, per celebrare l'incontro tra calcio e avventura. Insieme al Fourth Kit, verrà lanciata anche una nuova collezione che si ispira all’ambiente e all’abbigliamento tecnico di montagna, rivisitati per adattarsi a un mondo diverso. Per i portieri, invece, il design è ispirato alla natura e alle Dolomiti.