Il Pallone d'Oro 2025 è Ousmane Dembelé del PSG

Dembelé è il 6° calciatore francese nella storia a vincere il Pallone d'Oro dopo Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022). La Francia diventa così la nazione con più calciatori diversi che hanno vinto questo premio, staccando l'Italia e la Germania con cinque. Autore di 35 gol e 16 assist in 53 partite in tutte le competizioni, Dembelé, capocannoniere della Ligue 1 (21 gol), ha fatto sentire la sua voce anche in Champions League, con otto gol e sei assist, di cui due nella finale contro l'Inter del 31 maggio vinta per 5-0.