Il Pallone d'Oro 2025 è Ousmane Dembelé del PSG

22 Set 2025 - 23:14
Ousmane Dembelé ha vinto il Pallone d'Oro 2025. L'attaccante del PSG, che succede allo spagnolo Rodri, ha preceduto in classifica Lamine Yamal, che si è consolato con il premio di miglior giovane. Sull'ultimo gradino del podio il portoghese Vitinha, compagno di Dembelé al PSG. Nono posto per Gigio Donnarumma, eletto miglior portiere della stagione. Scott McTominay (Napoli) 18°, gli interisti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries rispettivamente 20° e 25°. Luis Enrique ha vinto il premio come miglior allenatore.

Dembelé è il 6° calciatore francese nella storia a vincere il Pallone d'Oro dopo Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022). La Francia diventa così la nazione con più calciatori diversi che hanno vinto questo premio, staccando l'Italia e la Germania con cinque. Autore di 35 gol e 16 assist in 53 partite in tutte le competizioni, Dembelé, capocannoniere della Ligue 1 (21 gol), ha fatto sentire la sua voce anche in Champions League, con otto gol e sei assist, di cui due nella finale contro l'Inter del 31 maggio vinta per 5-0.

