Pio segna gol pesanti, ma non è il più giovane in gol in questa Serie A: i 7 giocatori che lo hanno preceduto

© afp | 8) Francesco Pio Esposito, Inter: in gol in Cagliari-Inter 0-2 (27/09/2025) a 20 anni, 2 mesi e 30 giorni
Solo un 17enne in classifica, Adzic e Bartesaghi in rete prima dei 20 anni ma anche tante sorprese
Il secondo gol in Serie A della sua carriera pesa come un macigno per Francesco Pio Esposito, che ha permesso all'Inter di sbrigare la pratica Lecce dopo non poche difficoltà. Il primo gioiello del classe 2005 era arrivato alla quinta giornata, il 27 settembre, nella vittoria dei nerazzurri di Chivu per 2-0 sul campo del Cagliari.
Pio, come confermano i dati Transfermarkt, aveva esattamente 20 anni, 2 mesi e 30 giorni in quella occasione. Non male per affacciarsi al massimo palcoscenico, ma almeno a livello di età, c'è chi ha fatto ancora meglio in questa Serie A. Addirittura 7 giocatori prima di Pio, fra sorprese che arrivano dalle squadre in lotta per la salvezza (fra cui l'unico 17enne), fino a talenti esplosi o che stanno cercando di farsi strada nelle big, comprese Milan e Juventus.
