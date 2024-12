Fiorentina, in panchina c'è un "tifoso" in più: Bove al fianco dei suoi compagni

Non ha atteso l'inizio della partita con l'Udinese Edoardo Bove per stare vicino ai compagni e tornare a calcare l'erba del Franchi per la prima volta dal malore che lo ha colpito lo scorso 1 dicembre nel primo tempo di Fiorentina-Inter: il centrocampista viola, accolto dagli applausi dei primi tifosi presenti, ha voluto seguire da bordo campo il riscaldamento della propria squadra. Quindi, grazie ad una deroga chiesta e ottenuta dalla Fiorentina alla Figc, seguirà la gara dalla panchina. Dopo l'ingresso in campo delle due squadre, Edoardo Bove si è presentato insieme allo staff di Palladino e accolto da altri applausi e striscioni (''Forza Edo'') si è seduto nella panchina aggiunta, indosso la divisa e il giubbotto dei collaboratori dell'allenatore. Il giocatore viola è arrivato allo stadio Franchi in pullman con i compagni.