Los huevos di CR7

Milestone e Dorna hanno annunciato che MotoGP19, nuovo capitolo del franchise di successo dedicato alla MotoGP, è in arrivo il 6 Giugno su PlayStation4, Xbox One, Windows PC/STEAM. La versione per Nintendo Switch arriverà invece qualche settimana dopo. MotoGP19 celebra la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni tecnologiche uniche che permettono un realismo e un livello di sfida mai visti prima. Grazie a MotoGP™19 i giocatori potranno prendere parte alla stagione 2019, scegliendo se affontare subito i campioni della MotoGP™ o se vestire i panni di un giovane pilota, che dalla Red Bull MotoGP™ Rookies Cup si fa strada fino a raggiungere la classe regina. Gli sviluppatori di Milestone hanno fatto tesoro dei numerosi feedback provenienti dai suoi giocatori e hanno dato alla community ciò che chiedeva a gran voce: un livello di sfida ancor più alto per chi vuole spingersi sempre oltre i propri limiti, un’esperienza multiplayer più fluida per chi ama giocare in compagnia dei propri amici e un maggior numero di contenuti single player.



Ecco una piccola anteprima delle principali innovazioni presenti in MotoGP19:



Reti Neurali per un’IA super performante.

Per dare alla community il massimo livello di sfida possibile serviva un cambio di paradigma, una rivoluzione. Per questo motivo Milestone e Orobix - società specializzata nell'ingegneria di soluzioni di Intelligenza Artificiale - hanno lavorato per oltre 2 anni allo sviluppo di un sistema completamente nuovo e rivoluzionario di Intelligenza Artificale basata su reti neurali. Il risultato? Un’IA con incredibilmente veloce in pista e con un comportamento estremamente realistico.



Una nuova esperienza Multiplayer.

Grazie all’adozione dei Server Dedicati, l’esperienza multiplayer sarà incredibilmente più fluida ed appagante. Zero lag, zero scuse in caso di sconfitta! Oltre ai miglioramenti nelle performance, la modalità multiplayer si arricchisce del Race Director Mode, per rendere le sfide online con gli amici ancor più divertenti.



Un tuffo nella leggenda.

A grande richiesta, torna una delle modalità più amate dagli appassionati di MotoGP™. Grazie alla modalità Sfide Storiche si potranno vestire i panni di piloti leggendari e rivivere le più appassionanti rivalità che hanno scritto la storia della MotoGP™!



A ogni pilota il suo stile.

In MotoGP™19 ci sono tanti nuovi strumenti per rendere unico il proprio pilota, scegliendo tra la più vasta selezione di accessori e marchi di sempre; grazie agli editor grafici è inoltre possibile creare caschi dal design unico come i campioni più famosi della MotoGP™, disegnare lo stile del numero di gara e della lower butt patch.



L’elettrico scende in pista.

Così come nel vero campionato MotoGP™ 2019, quest’anno fa il suo debutto in gioco la nuova FIM Enel MotoE™ World Cup, con bolidi elettrici pronti a sfidarsi su alcuni dei più famosi circuiti del campionato.



Dopo il successo delle prime due edizioni, Dorna e Milestone confermano anche per quest’anno il MotoGP eSport Championship, in cui i migliori giocatori provenienti da tutti il mondo si sfideranno per il titolo di Campione del Mondo. Questa terza edizione del MotoGP™ eSport Championship prevede una formula rinnovata, ancora più spettacolare e competitiva, che sarà rivelata più avanti nel corso dell’anno.