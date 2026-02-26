Gli Italiani all'estero ancora in corsa per vincere la Champions League

Se da un lato le squadre italiane hanno deluso (Atalanta esclusa, ovviamente), dall'altro ci sono otto calciatori italiani ancora in corsa per vincere la Champions. Sei su otto, tra l'altro, hanno centrato la qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff: solamente Tonali (Newcastle) e Ruggeri (Atletico Madrid) sono stati costretti a giocare un turno in più.