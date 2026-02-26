1 di 8
© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City
© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City
© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City

© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City

© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City

CHAMPIONS LEAGUE

Gli Italiani all'estero ancora in corsa per vincere la Champions League

Otto azzurri in sei squadre di Premier sono ancora in corsa per vincere la Champions League 

26 Feb 2026 - 09:13
8 foto

Se da un lato le squadre italiane hanno deluso (Atalanta esclusa, ovviamente), dall'altro ci sono otto calciatori italiani ancora in corsa per vincere la Champions. Sei su otto, tra l'altro, hanno centrato la qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff: solamente Tonali (Newcastle) e Ruggeri (Atletico Madrid) sono stati costretti a giocare un turno in più. 

champions league

Ultimi video

01:16
Carnesecchi ottimista

Carnesecchi ottimista

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

00:42
DICH SAMARDZIC POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Samardzic: "Il rigore l'ho battuto come volevo, il loro portiere è molto forte, è andata bene"

01:16
DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

00:11
DICH PICCOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"

01:02
DICH VANOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Vanoli e la Conference League: "Esame di maturità, voglio la mentalità giusta"

02:03
CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

01:10
CLIP FERRERO SU TIFOSI PRE JUVENTUS-GALATASARAY 25/02 SRV

La Juve rimonta? Tifosi divisi: "Vinciamo 4-0, però…"

02:24
CLIP CALLEGARI SU POSSIBILITA RIMONTA JUVENTUS E ATALANTA 25/02 SRV

Callegari: "Atalanta e Juve rimontano se…"

01:02
CLIP FERRERO SU FORMAZIONE JUVE PRE GALATASARAY 25/02 SRV

Le ultime sulla formazione della Juve

02:22
Juve, tutto in una sera

Juve, tutto in una sera

02:34
"Chance? Poche, ma..."

"Chance? Poche, ma..."

01:50
Lo Stadium aspetta Yldiz

Lo Stadium aspetta Yldiz

01:43
Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

01:16
Carnesecchi ottimista

Carnesecchi ottimista

I più visti di Champions League

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

SRV RULLO INTER TRA SCUDETTO E RIMONTA - VIGILIA BODO CON CHIVU 23/2 SRV

La vigilia di Inter-Bodo: le scelte e le parole di Chivu

Akanji disastroso, Pio Esposito ci prova, Barella il grande assente: le PAGELLE

DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

Il mistero del rosso a Kelly: perché il Var ha cambiato il secondo giallo in rosso