Canà, Aristoteles e la... vera Longobarda! La reunion dell'Allenatore nel Pallone

Presenti Lino Banfi, l'attore Urs Althaus e la squadra nata proprio dopo l'uscita dello storico film cult del 1984
Una giornata simbolica, entusiasmante e difficile da dimenticare. Venerdì 19 settembre, presso l’Orecchietteria Banfi, a Roma, la Longobarda Salerno, capitanata dal presidente Giovanni De Nicola e il vicepresidente Christian Verderame, ha partecipato, nelle vesti di organizzatrice, alla reunion de “L’allenatore nel pallone”, lo storico cult datato 1984, a 41 anni di distanza dalla distribuzione nelle sale cinematografiche.
A fare gli onori di casa l’attore Lino Banfi, per tutti mister Oronzo Canà, e la figlia Rosanna. Seduti accanto a Banfi, l’asso brasiliano “Aristoteles” (Urs Althaus) e il regista Sergio Martino. Presente anche una delegazione della “Longobarda Roma” (Andrea Carbone, Fabrizio Cannavaccio, Mirco Cutini, Stefano Ferruzzi e Valerio Lambertucci), squadra di calcio a 8 del territorio, con cui negli anni, sull’asse Salerno-Roma, si è instaurato uno splendido rapporto di amicizia culminato in una lunga serie di incontri e iniziative.
