Canà, Aristoteles e la... vera Longobarda! La reunion dell'Allenatore nel Pallone

A fare gli onori di casa l’attore Lino Banfi, per tutti mister Oronzo Canà, e la figlia Rosanna. Seduti accanto a Banfi, l’asso brasiliano “Aristoteles” (Urs Althaus) e il regista Sergio Martino. Presente anche una delegazione della “Longobarda Roma” (Andrea Carbone, Fabrizio Cannavaccio, Mirco Cutini, Stefano Ferruzzi e Valerio Lambertucci), squadra di calcio a 8 del territorio, con cui negli anni, sull’asse Salerno-Roma, si è instaurato uno splendido rapporto di amicizia culminato in una lunga serie di incontri e iniziative.