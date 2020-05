Alla seconda giornata dopo la pausa per la pandemia di coronavirus, in Bundesliga sono rispuntate vecchie usanze ed esultanze. Gli abbracci dopo un gol, dopo l'esultanza "di gomito" che aveva destato qualche perplessità, questa volta si sono fatti vedere, dai giocatori del Dortmund a quelli del Bayer Leverkusen, in barba ai protocolli.