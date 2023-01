L'omaggio di Stamford Bridge per Vialli

Grande commozione a Stamford Bridge per Gianluca Vialli. Prima della sfida tra il "suo" Chelsea e il Crystal Palace, infatti, è stato riservato un momento di ricordo allo sfortunato campione italiano, recentemente scomparso. I calciatori si sono riscaldati in campo indossando una maglia con la scritta 'Vialli', mentre una nutrita rappresentanza di ex giocatori ed ex compagni dell'italiano ha preso parte al minuto di raccoglimento in sua memoria. Tra gli altri erano presenti John Terry, Albert Ferrer, Graeme Le Saux, Jody Morris e Jimmy Floyd Hasselbaink. Sulle tribune tra cori, sciarpe, striscioni e applausi tutti hanno voluto rendere omaggio a Vialli, mentre una sua foto era proiettata sul maxi schermo.