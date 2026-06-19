Addio a Igor Protti, le immagini della sua carriera

Igor Protti è morto ha 58 anni. A giugno dell'anno scorso aveva scoperto di avere un cancro. Oggi, l'annuncio della scomparsa con un comunicato della famiglia pubblicato via social. Soprannominato lo Zar è stato, assieme a Dario Hübner, l'unico giocatore a conquistare il titolo di capocannoniere in Serie A (con la maglia del Bari), in Serie B e in Serie C1 (con quella del Livorno), nonché l'unico nella storia a laurearsi capocannoniere della Serie A giocando per una squadra poi retrocessa (i biancorossi pugliesi). Protagonista anche con Messina, Lazio e Napoli, il 3 gennaio 2026 aveva ricevuto dal Comune di Livorno la massima onorificenza della città. L'ultima apparizione in pubblico a fine maggio per il matrimonio della figlia.