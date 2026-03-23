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© Getty Images | La "parata del secolo" di Gordon Banks in Inghilterra-Brasile dei Mondiali 1970
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Quindici scatti leggendari per i 200 anni della fotografia: dalla mano di Dios all'urlo di Tardelli

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23 Mar 2026 - 12:56
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