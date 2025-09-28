ATLETICA Doualla vittoriosa con 6,03 nella finale del lungo nei societari under 18 a Modena

Kelly Doualla, 15enne nuovo straordinario talento della velocità italiana, ha chiuso la sua eccellente stagione agonistica 2025 a Modena, nella gara di salto in lungo della finale dei campionati societari under 18, vinta con una miglior misura di 6,03. Per la giovanissima atleta azzurra di origini camerunensi, che compirà 16 anni il prossimo 20 novembre, si è trattata solamente di una prova disputata per onorare la maglia della sua società sportiva, Cus Pro Patria Milano, praticamente all'inizio della preparazione per la prossima stagione dopo che, quella del 2025, si era per lei di fatto conclusa il 10 agosto scorso a Tampere, in occasione del secondo oro conquistato nella 4x100 degli Europei under 20, due giorni dopo quello ancor più straordinario nei 100 individuali. Doualla, allenata dal tecnico Walter Monti, dopo l'ultimo eccezionale exploit in Finlandia era stata invitata dai vertici della Fidal, se avesse voluto, a far parte della squadra italiana per i Mondiali di Tokyo per un più che possibile utilizzo nella 4x100, ma proprio l'allenatore milanese aveva comunicato che la sua atleta non sarebbe stata disponibile in tal senso, facendo riferimento a una decisione presa di comune accordo tra lui stesso, Kelly e la sua famiglia. Riviviamo i momenti principali del suo sensazionale anno. Redazione Sprintnews