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Superbike

Dalla pista alla strada: il casco speciale di Oliveira

11 Ott 2026 - 08:51
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In occasione della gara di casa di Miguel Oliveira a Estoril, Nolan presenta il nuovo X-804 RS Ultra Carbon Oliveira Replica, che porta sulla versione di serie l'ultima grafica racing del pilota portoghese. Basato sulla stessa piattaforma ad alte prestazioni sviluppata per le competizioni, il nuovo Replica unisce il carattere tecnico dell'X-804 RS Ultra Carbon a un'identità grafica che racconta lo stile e la personalità di Miguel Oliveira.

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