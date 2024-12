Superbike, svelati i piloti per il Mondiale 2025

Sono 23 i piloti iscritti al prossimo Mondiale Superbike, divisi in 14 squadre e in rappresentanza di nove nazioni. Fim e Dorna hanno reso noto l'elenco provvisorio per il campionato 2025 con Toprak Razgatlioglu che sfoggerà il numero 1 di campione del mondo sulla sua Bmw. Sei gli italiani al via, capitanati dal vice iridato Nicolò Bulega sulla Ducati del team ufficiale al fianco di Alvaro Bautista. Con lui ci saranno la coppia di Barni Spark Racing Team, Danilo Petrucci e il rookie Yari Montella, Andrea Iannone del team Pata Go Eleven, Andrea Locatelli con la Yamaha ufficiale e Axel Bassani con la new entry Bimota. Primo round a Phillip Island, in Australia, il 21-23 febbraio.