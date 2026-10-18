Bulega saluta la Superbike con una tripletta a Jerez e raggiunge il mito Bayliss

Bulega aveva aperto la domenica vincendo la Superpole Race davanti a Lecuona e Sam Lowes, mentre Montella si era piazzato ai piedi del podio facendo sua la sfida con Alex Lowes, unico dei piloti non Ducati con la sua Bimota, e Bautista. Settimo Baldassarri davanti a Surra, Vierge (ultimo a punti) e Bridewell. Questo successo aveva permesso a Bulega di diventare il pilota della storia Superbike con il maggior numero di podi (35) in una singola stagione: non ha mai fatto peggio di secondo (quattro volte) ed è capitato solo a Donington (1) e a Cremona (3), proprio nella tappa italiana che lo ha incoronato campione. Un primato, che apparteneva a Jonathan Rea (34 nel 2019) ed è stato poi ritoccato a 36 poche ore dopo.