Andrea Adamo pronto a sfidare i big della MXGP

Andrea Adamo sarà uno dei piloti di punta del team Ktm per la nuova stagione del mondiale motocross. Il pilota siciliano, ex campione della MX2, farà il grande salto nella MXGP, dove si affiancherà a Lucas Coenen sulla 450 SX-F ufficiale. “La vita con la 450 sta andando bene. Ogni volta che entro in pista scopro qualcosa di nuovo e questo la rende emozionante e interessante. Avevo trascorso molti anni sulla 250 ed era già molto familiare, e ora ci sono molte nuove sensazioni. Nel complesso, la preparazione sta procedendo bene. Sono sano e in forma e l'inverno è trascorso positivamente, anche se abbiamo ancora un po' di tempo prima del primo GP. Penso che la moto sia fantastica e mi fa venire voglia di arrivare in Argentina al più presto. Il 2026 sarà un tipo di gara diverso con un tipo di avversario diverso. Ragazzi con così tanta esperienza, quindi devo imparare da loro. Sarà una sfida e non posso parlare di aspettative, ma voglio cercare di rimanere il più vicino possibile ai primi cinque e poi vedremo... perché ci sono molti bravi ragazzi in lizza. Dobbiamo imparare il più possibile. Sono felice di unirmi ai "grandi", le sue parole.