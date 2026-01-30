1 di 25
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

MOTOCROSS

Andrea Adamo pronto a sfidare i big della MXGP

30 Gen 2026 - 11:20
25 foto

Andrea Adamo sarà uno dei piloti di punta del team Ktm per la nuova stagione del mondiale motocross. Il pilota siciliano, ex campione della MX2, farà il grande salto nella MXGP, dove si affiancherà a Lucas Coenen sulla 450 SX-F ufficiale. “La vita con la 450 sta andando bene. Ogni volta che entro in pista  scopro qualcosa di nuovo e questo la rende emozionante e interessante. Avevo trascorso molti anni sulla 250 ed era già molto familiare, e ora ci sono molte nuove sensazioni. Nel complesso, la preparazione sta procedendo bene. Sono sano e in forma e l'inverno è trascorso positivamente, anche se abbiamo ancora un po' di tempo prima del primo GP. Penso che la moto sia fantastica e mi fa venire voglia di arrivare in Argentina al più presto. Il 2026 sarà un tipo di gara diverso con un tipo di avversario diverso. Ragazzi con così tanta esperienza, quindi devo imparare da loro. Sarà una sfida e non posso parlare di aspettative, ma voglio cercare di rimanere il più vicino possibile ai primi cinque e poi vedremo... perché ci sono molti bravi ragazzi in lizza. Dobbiamo imparare il più possibile. Sono felice di unirmi ai "grandi", le sue parole.

In MX2, invece, correranno Sacha Coenen e il campione in carica SImon Laengelfelder.

motocross
andrea adamo
ktm
mxgp

Ultimi video

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

53:17
Dakar 2026: gli highlights della tredicesima tappa

Dakar 2026: gli highlights della tredicesima tappa

52:16
Dakar 2026: gli highlights della dodicesima tappa

Dakar 2026: gli highlights della dodicesima tappa

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

52:11
Dakar 2026: gli highlights dell'undicesima tappa

Dakar 2026: gli highlights dell'undicesima tappa

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

03:28
r6

Ride 6: sfidate Stoner, Bayliss & C. per diventare i migliori"

51:56
Dakar 2026: gli highlights della decima tappa

Dakar 2026: gli highlights della decima tappa

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

52:08
Dakar 2026: gli highlights della nona tappa

Dakar 2026: gli highlights della nona tappa

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

I più visti di Altri Motori

Alfa Romeo, dodici appuntamenti con la storia al museo di Arese

Dubai 24: primo podio a quattro ruote per Valentino Rossi

Raikkonen ci riprova: bis nella NASCAR ad Austin

F1H2O: in Indonesia fa festa il polacco Marszalek, Torrente penalizzato

Dario Costa, una tuta speciale firmata Prada

Nuova sfida per Villeneuve: al volante di una Hypercar nel Mondiale Wec