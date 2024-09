Zane Maloney dalla Formula 2 alla Formula E con Lola Yamaha ABT

FORMULA E

La giovane promessa barbadiana di scuola Sauber è ancora in corsa per il titolo della Formula 2

© FormulaE A poco più di due mesi dall'alba dell'undicesima stagione della Formula E, una delle ultime caselle dello schieramento di partenza va al suo posto: Lola Yamaha ABT si prepara ad affrontare il suo debutto nel Mondiale elettrico con una delle coppie più assortite dell'intera griglia. A fianco del brasiliano Lucas Di Grassi, uno dei veterani della categoria, il team schiererà dal round one di San Paolo del Brasile di sabato 7 dicembre il rookie Zane Maloney, pilota originario di Bridgetown (Barbados), attualmente impegnato nella sua seconda stagione in Formula 2 con Rodin Motorsport, per il quale ha vinto le due gare di Sahir che la scorsa primavera hanno aperto il campionato della categoria cadetta, nella cui classifica generale il talento barbadiano (ventuno anni il prossimo 2 ottobre) occupa la terza posizione, preceduto solo da Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar ed è quindi in lizza per il titolo.

© Getty Images

Nato e cresciuto alle Barbados, Maloney ha vinto il campionato britannico di Formula 4, ha chiuso al secondo posto quello di Formula 3 ed è stato nominato FIA Rookie of the Year nel 2022. Zane è anche pilota di riserva per Stake F1 Team KICK Sauber. Pilota di riserva e di sviluppo per il team Andretti dal 2023, Maloney ha già esperienza in Formula E, avendo completato diversi test.



"Sono lieto di far parte del team Lola Yamaha ABT e non vedo l'ora di affrontare questa entusiasmante sfida. Anche se conosco già bene il campionato, questo è un capitolo completamente nuovo per me, quindi lavorare con un team così esperto e al fianco di un pilota di tale successo, è il passo successivo perfetto. Ho seguito e ammirato le battaglie di Lucas nelle ultime stagioni, anche quando è diventato campione. Sono sicuro che imparerò molto da lui e insieme porteremo avanti sia noi stessi che lo sviluppo della vettura".



L'ascesa di Maloney nei ranghi junior del motorsport è stata estremamente impressionante, avendo iniziato la sua carriera nel karting sul circuito di 0,9 km di Bushy Park nella sua nativa Barbados, dove ha gareggiato e battuto junior quasi il doppio della sua età. Affinando la sua velocità e la sua astuzia da corsa, ha fatto il passo audace di gareggiare nel karting europeo, dove ha affrontato griglie quasi dieci volte più grandi di quelle a cui era abituato. Il successo in queste categorie ha portato Maloney a competere in numerose formule junior (come il British F4 Championship), oltre a ottenere vittorie nel Formula Regional European Championship e nella Formula 3. Maloney si è già unito al team per i test a Varano, in Italia, ed è tornato con la nuova vettura in Spagna questa settimana.

"Non sapremo quanto è buono il nostro pacchetto fino a San Paolo. Sono fiducioso di avere la velocità pura per essere competitivo, ma l'esperienza è fondamentale in Formula E, quindi farò tutto il possibile per raggiungere qui il più rapidamente possibile".

L'undicesima stagione dell'ABB FIA Formula E World Championship prenderà il via a San Paolo il 7 dicembre. All'inizio di novembre, tutti i team si riuniranno a Valencia, in Spagna, per le uniche sessioni di test ufficiali. L'accordo di Lola per entrare a far parte della griglia di Formula E con ABT è destinato a essere solo un elemento di una joint venture tra le due società per esplorare aree di vasta portata del motorsport sostenibile. Per la prossima stagione, hanno formato un team utilizzando un propulsore sviluppato da Lola e dal partner tecnico, Yamaha Motor Company, il primo passo nella strategia di Lola per riaffermarsi come leader del settore concentrandosi su tre aree di elettrificazione, idrogeno e carburanti e materiali sostenibili.

© Getty Images

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Zane nel team per la prossima stagione di Formula E, completando la nostra coppia di piloti come una delle più emozionanti sulla griglia della prossima stagione", ha dichiarato Till Bechtolsheimer, Presidente di Lola Cars Ltd. "Zane è un giovane pilota di grande talento con un'abbondanza di velocità e potenziale e, insieme a Lucas, abbiamo una combinazione ideale di gioventù ed esperienza. Zane ha dimostrato le sue capacità in una varietà di categorie junior e ha dimostrato di essere un vincitore di gare, e non vediamo l'ora di vederlo al volante nei test e poi al primo round a San Paolo".



"Non vediamo l'ora di avere Zane come parte del team per la stagione 11, e ha già portato una ventata d'aria fresca durante i nostri primi giorni di lavoro insieme", ha aggiunto il CEO di ABT, Thomas Biermaier. "Dare una possibilità ai giovani talenti e sostenerli è stata una forte tradizione in ABT per molti decenni ed è per questo che era chiaro per noi che avremmo seguito questa strada anche in Formula E".