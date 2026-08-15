Europei Atletica: l'Italia ottiene il pass per la finale della 4x100 donne

L'Italia ottiene il pass per la finale della 4x100 donne agli Europei di atletica a Birmingham. Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese corrono in 42.22, miglior tempo delle semifinali, vincono la loro semifinale. Le azzurre precedono sul traguardo la Gran Bretagna (42.37) e Portogallo (43.06). Nell'altra semifinale non si qualificano le temibili Germania e Spagna. "Siamo contentissime. L'obiettivo era centrare la finale, aspettiamo solo quello", hanno detto le azzurre al termine della gara ai microfoni della Rai. La finale è in programma in serata, oltre all'Italia, ci saranno Svizzera, Gran Bretagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, Belgio e Irlanda.