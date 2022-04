Vergne si prende la pole per la seconda gara dell'E-Prix di Roma

FORMULA E

Il pilota francese della DS Techeetah batte in finale Dennis e scatterà davanti a tutti. Delusione Mercedes, Giovinazzi fatica ancora

E' di Jean-Eric Vegne la seconda pole position dell'E-Prix di Roma 2022. Il francese della DS Techeetah della ha vinto le qualifiche, che precedono la gara del quinto round del campionato mondiale di Formula E. In finale ha battuto il britannico Jake Dennis del team Avalanche Andretti Motorsport. Seconda fila per André Lotterer e il vincitore di sabato Mitch Evans (superati rispettivamente da Vergne e Dennis in semifinale). Poi, nell'ordine, Bird, Frijns, Wehrlein, Vandoorne, Da Costa e Sette Camara a chiudere la Top 10.

Vedi anche Formula E Formula E: capolavoro di Evans a Roma, Giovinazzi 18° Tra i delusi, a sorpresa, c'è soprattutto l'olandese Nick de Vries: il campione in carica non ha superato il taglio delle prime qualifiche, chiudendo al quinto posto nel gruppo A e mancando il passaggio ai quarti per soli 5 millesimi. Fuori anche l'italo-svizzero Edoardo Mortara, sesto alle sue spalle. I due scatteranno rispettivamente dal 13° e 11° posto in griglia. Non è andata molto meglio l'altra Mercedes di Stoffel Vandoorne, superato nei quarti da Lotterer.

Niente da fare, purtroppo, per Antonio Giovinazzi. L'italiano della Dragon ha chiuso all'11° e ultimo posto il gruppo B (eliminati tra gli altri anche Da Costa, Di Grassi e Buemi) e dovrà provare una difficile rimonta dal fondo per conquistare i primi punti iridati in Formula E.

La gara scatterà alle ore 15, con il collegamento su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it a partire dalle 14.30. Imperdibile.