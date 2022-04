Formula E: capolavoro di Evans a Roma, Giovinazzi 18°

E-PRIX ROMA

L'australiano precede Frijns e Vandoorne

Rinasce la Jaguar a Roma con Mitch Evans. Grande successo per l'australiano nel primo E-Prix del weekend nella Capitale con una strategia perfetta grazie all'attack mode. Seconda posizione per Frijns (Envision Racing) dopo una bella lotta con il poleman Vandoorne su la Mercedes. Gara combattuta e quarto posto per Vergne, mentre Mortara (Venturi) sesto al traguardo è stato penalizzato di dieci secondi perdendo una posizione. Niente rimonta per Antonio Giovinazzi (Dragon) che ha chiuso 18.esimo. Formula E, il sabato romano































Una gara ricca di colpi di scena che alla fine ha premiato la strategia della Jaguar. Capolavoro di Mitch Evans che, evidentemente, ama questa pista e ha bissato il successo del 2019. Una vera e propria rinascita per la casa inglese dopo un inizio di stagione più che complicato. Nessuna sbavatura: l'australiano ha preso il comando a 10 minuti dalla bandiera a scacchi e ha salutato la compagnia finendo in solitaria.

Dietro tantissimi sorpassi con i Frijns e Vandoorne che si sono scambiati più volte le posizioni: alla fine è stato l'olandese ad avere la meglio sul poleman olandese. Spettacolo anche da Vergne (Ds Techeetah) con manovre al limite e ottima gara di Sam Bird, quinto a confermare i progressi della Jaguar. Gara condizionata anche dalla safety car iniziale per gli incidenti di Rowland (causato da Mortara, penalizzato di 10") e Gunther. Sabato da dimenticare per il nostro Antonio Giovinazzi che, partito dall'ultima casella in griglia, non è riuscito a risalire e ha pure rimediato una penalità di 5" per non aver seguito adeguatamente la procedura in safety-car. Diciottesima posizione finale con la speranza di fare meglio domani con la sua Dragon.