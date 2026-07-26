Formula E Tokyo

Super Mortara in qualifica, è sua la pole position di gara 2

Lo svizzero della Mahindra interrompe il dominio Porsche sul giro secco e per la quarta volta in stagione parte davanti a tutti. La gara in diretta dalle 12:45 su Canale 20 e su sportmediaset.it

di Massimiliano Cocchi
26 Lug 2026 - 10:20
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© Formula E

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Edoardo Mortara si prende i primi punti della giornata nel secondo E-Prix di Tokyo e interrompe il dominio Porsche che aveva conquistato le ultime sette pole position. Sul circuito cittadino giapponese il pilota della Mahindra vince tutti i duelli battendo António Félix da Costa in finale e si regala tre punti preziosi in chiave mondiale.

Nel Gruppo A è la Jaguar a lanciare il primo segnale. Da Costa firma il miglior tempo davanti al compagno di squadra Mitch Evans, a completare il quartetto dei qualificati sono Taylor Barnard e Norman Nato. Deludono invece le Andretti: Felipe Drugovich e Jake Dennis chiudono soltanto ottavo e nono, mancando l'accesso ai duelli.

Nel Gruppo B il più veloce è Mortara, davanti al compagno di squadra Nyck De Vries, Dan Ticktum e Oliver Rowland. Resta escluso Pascal Wehrlein, sesto per appena 68 millesimi, un margine minimo che costa caro al campione del mondo della stagione 10.

Nei quarti di finale Barnard elimina Evans, mentre Da Costa supera senza particolari difficoltà Nato. Continua anche l'ottimo weekend di Dan Ticktum, che dopo la vittoria di ieri si impone su De Vries. Dall'altra parte del tabellone Mortara è impeccabile e rifila addirittura un secondo a Oliver Rowland, conquistando l'accesso alle semifinali con autorità.

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Le semifinali confermano il livello dei due protagonisti della giornata. Da Costa ha la meglio su Barnard grazie a un giro pulito e senza errori, mentre Mortara interrompe la corsa di Ticktum.

La finale mette così di fronte Da Costa e Mortara, due piloti a caccia di riscatto dopo la giornataccia di ieri. È lo svizzero  a trovare il giro perfetto: con un 1'12"341 Mortara batte il portoghese della Jaguar e conquista la pole position. 

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