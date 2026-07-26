Super Mortara in qualifica, è sua la pole position di gara 2

Nel Gruppo A è la Jaguar a lanciare il primo segnale. Da Costa firma il miglior tempo davanti al compagno di squadra Mitch Evans, a completare il quartetto dei qualificati sono Taylor Barnard e Norman Nato. Deludono invece le Andretti: Felipe Drugovich e Jake Dennis chiudono soltanto ottavo e nono, mancando l'accesso ai duelli.