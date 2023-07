Rookie Test con vista sul futuro: caccia al prossimo campione sui viali dell'Eur

FORMULA E

Ad aprire il programma del penultimo appuntamento del Mondiale un turno di prove riservato ai protagonistoi del futuro

© FormulaE Il lungo fine settimana dell'E-Prix di Roma di Formula E scatta nel tardo pomeriggio di venerdì 14 luglio con il primo turno di prove libere dei protagonisti delle serie iridata, ma la giornata d'ingresso della tappa italiana del Mondiale offre anche uno sguardo sul futuro, con il secondo Rookie Tets dell'anno (dopo quello di Berlino) che permette alle squadre di valutare i piloti che verosimilmente animeranno il campionato nelle prossime stagioni. Un'ulteriore motivo di interesse (o quanto meno di curiosità) per una tre giorni nella quale la corsa al titolo (che vivrà i suoi due episodi decisivi a fine mese a Londra) mette di fronte Jake Dennis e Nick Cassidy - separati tra di loro da un solo punto al vertice della classifica generale - e decisi ad escludere dalla sfida Pascal Wehrlein e Mitch Evans che inseguono più staccati con 138 e 122 punti rispettivamente.

© FormulaE

La formazione dei rookies pronti a scendere in campo (anzi, sui viali dellEur) è composta da undici piloti, ai quali viene offerta (ma soprattutto alle squadre che li schierano) una grossa chance di mettersi in mostra nel contesto di una delle prove del Mondiale e nelle stesse condizioni ambientali dei piloti titolari. Ne fanno parte giovani promesse e piloti a caccia di una seconda chance nel motorsport, piloti al loro esordio assoluto al volante della Gen3 e altri che hanno già avuto modo di assaggiarla. La sessione di prove (dalle 14.30 alle 15.00) vedrà il ritorno di diversi piloti che hanno preso parte al test per esordienti svoltosi in concomitanza dell'E-Prix di Berlino la scorsa primavera. Tra questi:

Jehan Daruvala (Mahindra Racing), pilota di Formula 2 e già tra i vincitori della ‘One in a Billion Hunt’ con il Force India F1 Team.

Sheldon van der Linde (Jaguar TCS Racing), campione in carica del DTM 2022.

Felipe Drugovich (Maserati MSG Racing), vincitore del campionato Formula 2 nel 2022.

Luca Ghiotto (Nissan Formula E Team), pilota italiano ed ex pilota di Formula 2.

Yann Ehrlacher (DS PENSKE), vincitore della World Touring Car Cup 2020 e 2021, farà il suo debutto in Formula E con la GEN3.

© FormulaE

In passato questi test si sono rivelati una vetrina fondamentale per i piloti che sono riusciti ad ottenere un posto da pilota titolare Formula E. Nick Cassidy (Envision Racing), Sacha Fenestraz e Norman Nato (oggi compagno di squadra alla Nissan), Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) e Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) hanno tutti partecipato al test per esordienti del 2020 a Marrakech.

"Siamo entusiasti di dare questa opportunità di provare la GEN3 ai migliori talenti emergenti di tutto il mondo. Sarà emozionante vedere cosa saranno capaci di fare a bordo della GEN3. Grazie ai risultati ottenuti finora, si sono guadagnati questa opportunità e auguriamo loro buona fortuna nel dimostrare che meritano un posto nel campionato". (Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer di Formula E)

"Sulla scia del successo della giornata di test per esordienti tenutasi a Berlino all'inizio di quest'anno, che ha permesso a un gran numero di aspiranti piloti di Formula E di dimostrare le proprie capacità al volante della nuova monoposto GEN3, siamo entusiasti di vederli scendere nuovamente in pista a Roma e di dare il benvenuto a volti nuovi nel paddock del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Correndo nel cuore di un weekend di gara e su uno dei classici circuiti cittadini della Formula E, questa sessione rappresenta un'opportunità preziosa per i piloti di mettere in mostra le loro capacità. Siamo ansiosi di vedere come se la caveranno". (Marek Nawarecki, Direttore del Dipartimento Sport di Circuito della FIA)

© FormulaE

Oltre ai cinque piloti già citati, al Rookie Test romano prenderanno parte:

L'ex pilota russo di Formula Uno Daniil Kvyat (NIO333 Racing)

Adrien Tambay (ABT Cupra)

Jake Aitken (Envision Racing), un GP in Formula Uno con la Williams nel 2020

Zane Maloney (Avalanche Andretti)

Charlie Eastwood (NEOM McLaren)

Yifei Ye (TAG Heuer Porsche)