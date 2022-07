Qualifiche Marrakesh: pole di Da Costa, Mortara in prima fila: 3.Vergne, 4. Wehrlein. 

PROVE UFFICIALI

Il campione del 2020 ribadisce il suo feeling con il tracciato marocchino sul quale ha trionfato tre anni fa.

Marrakech sorride ancora ad Antonio Félix Da Costa che vince il duello per la pole position con Edoardo Mortara, battendolo per soli 81 millesimi di secondo. Il pilota italo-elvetico di Venturi Racing divide la prima dila del decimo round stagionale con il portoghese di DS Techeetah. Seconda fila per l'altro pilota DS Jean-Eric Vergne e per Pascal Wehrlein, battuti nelle semifinali rispettivamente dal compagno di squadra e da Mortara. Al via dal fondo dello schieramento il leader della classifica generale Stoffel Vandoorne ed il nostro Antonio Giovinazzi. © Twitter

Il mal d'Africa... fa bene a Da Costa e Vergne che - dopo la vittoria del portoghese ed il terzo gradino del podio per JEV del 2019, brillano nelle qualifiche del decimo appuntamento del Mondiale elettrico. Niente prima fila tutta DS Techeetah però, visto che i due portacolori del tema cinese finiscono per scontrarsi in una sorta di derby in semifinale. La spunta Da Costa che poi nel duello finale per la pole ha la meglio su Mortara, vincitore della prima "semi" con Wehrlein. L'ex pilota tedesco di Formula Uno salva il bilancio Porsche, visto che il suo compagno di squadra André Lotterer finisce - penalizzato - in ultima fila insieme ad Antonio Giovinazzi, lui pure penalizzato per un'infrazione alla procedura delle qualifiche.

© Twitter

La penalità infilitta a Lotterer permette adi evitare il via da fondo ma la sostanza non cambia, visto che il leader della classifica generale (problemi all'impianto frenante)e sarà quindi al via nel tardo pomeriggio dalla decima fila, a fianco di Alexander Sims (Mahindra). Del(nemmeno il campione in caricaaccede ai Duels dai quarti di finale in avanti) potrebbero approfittare in primis Vergne e Mortara, primo e secondo inseguitore di Vandoorne nella classifica generale con cinque e sette punti di ritardopunta naturalmente il poleman Da Costa, che nella generale è decimo a quota 54 punti contro i... 121 di Vandoorne.

© Twitter

Alle spalle dei favoriti per la vittoria e per gli altri due gradini del podio, terza fila per Jake Dennis (Avalanche Andretti) e per Mitch Evans (Jaguar), eliminati ai quarti rispettivamente da Vergne e Mortara. Dalla quarta fila scatteranno invece Oliver Askew (Avalanche Andretti) e Nick Cassidy (Envision Racing), "bruciati" ai quarti dal Wehrlein e Da Costa, naturalmente. Chiudono la to ten delle qualifiche il già citato De Vries e Lucas Di Grassi, compagno di squadra di Mortara.