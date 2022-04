Monaco E-prix, quinto capitolo: tutti a caccia di Jean-Eric Vergne a  Montecarlo

LAVORI IN CORSO A MONTECARLO

Ultimi ritocchi alle infrastrutture del tracciato che nel giro di un mese ospiterà il Mondiale elettrico e la Formula Uno.

Formula E l'ultimo giorno di aprile, Formula Uno l'ultima domenica di maggio: il Principato di Monaco si prepara a fare il pieno di motori, per la gioia degli appassionati a trecentosessanta gradi e magari il... fastidio di buona parte dei residenti monegaschi: di quelli autoctoni, almeno... Intanto, ad attaccare la spina è la Formula E, che approda in riva al Mediterraneo per l'evento "one shot" che - sabato 30 aprile - segue quello doppio (ed almeno altrettanto prestigioso) di Roma. FormulaE

Round quattro e round cinque del Mondiale elettrico sui viali dell'EUR hanno lasciato in eredità alle strade di Montecarlo una classifica generale in cima alla quale si è issato Jean-Eric Vergne, dall'alto dei suoi 60 punti che però... sono solo un paio più di quelli del suo più immediato inseguitore Robin Frijns (58, appunto) e quattro in più di quelli di Stoffel Vandoorne. E se il pilota olandese di Envision e quello belga delle Mercedes sono davvero a "striking distance" da JEV, ambizioni al massimo livello le nutre adesso anche Mitch Evans. L'uno-due vincente di Roma ha lanciato il "kiwi" di Jaguar al quarto posto della generale con 51 punti. L'italoelevetico Edoardo Mortara ha invece raccolto le briciole a Roma ed alla vigilia dell'appuntamento monegasco occupa la quinta piazza (49 punti) davanti alla coppia Porsche formata da André Lotterer e Pascal Wehrlein (43 e 42 punti rispettivamente), con il campione in carica Nyck De Vries a quota 38, pesantemente penalizzato dal doppio passaggio a vuoto in Italia.

FormulaE

A chiedere un "pass" se non proprio per la caccia al titolo quantomeno per il ritorno nei quartieri alti della classifica (nel senso della top ten) è Sebastien Buemi. Il pilota elevetico della Nissan (che ha recentemente puntellato il proprio impegno in Formula E acquisendo da e.dams la titolarità del team) ha vinto le prime due edizioni dell'ex-prix di Monaco (2015 e 2017). Le due successive edizioni della prova (che solo da quest'anno si corre ogni dodici mesi e non più a cadenza biennale) hanno visto il successo di quelli che ancora oggi sono i due piloti DS Techeetah: l'attuale capoclassifica Vergne (2019) ed il campione 2020 Antonio Félix Da Costa, lo scorso anno.

Nel 2021 tra l'altro il pilota portoghese è stato il primo ad imporsi sullo stesso tracciato (con pochissime modifiche) che fa da scenario al Gran Premio di Formula Uno: un grande salto in avanti rispetto alle prime tre edizioni, andate in scena sulla versione "mickey mouse" che tagliava fuori tutta la parta alta dello storico tracciato di gara.

L'appuntamento è per la giornata di sabato 30 maggio, con un programma superconcentrato, che non permette a squadre e piloti passi falsi e distrazioni: prove libere alle 07.30 ed alle 09.10, qualifiche alle 10.45 e gara (In diretta su Italia 1) alle 15 in punto.