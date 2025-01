Mexico City, prova del nove: Wehrlein superfavorito, Evans tenta la fuga

Tre anni fa inoltre Werhrlein colse in Messico la sua prima vittoria in Formula E (doppietta Porsche completata da André Lotterer), come aveva fatto quattro anni prima il suoi connazionale Abt. Autore di pole position e giro più veloce della gara anche nel 2019, Pascal è il logico favorito per la vittoria nella nona edizione dell'E-Prix di Mexico City, ma non può certo abbassare la guardia, perché anche il vincitore del via stagionale a San Paolo Evans conosce la strada che porta al podio alto dell'autodromo intitolato alle glorie locali Pedro e Riccardo Rodriguez. Mitch infatti ha tronfato su questo asfalto nel 2020, già allora con la Jaguar e sembra avere tutte le intenzioni di andare alla caccia del bis, per tentare la fuga in testa alla classifica generale.