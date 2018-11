Formula E: Rosenqvist sostituisce Wehrlein sulla Mahindra nell'E-Prix di apertura

15/11/2018

Felix Rosenqvist guiderà nuovamente una Mahindra Racing Team in Formula E nell'E-Prix d'apertura della stagione 2018/19 sulla pista di Ad Diriyah in Arabia Saudita. Il pilota svedese, che vanta già tre vittorie nella categoria e ha lasciato la scuderia al termine di questa stagione per correre nella IndyCar Series, sarà compagno di squadra di Jerome D'Ambrosio prendendo il posto di Pascal Wehrlein fino al E-Prix di Marrakech nel gennaio 2019.

L'ex pilota di Formula 1 tedesco infatti è stato annunciato dalla scuderia come nuovo casco per la stagione, ma non sarà disponibile fino all'anno nuovo. Per questo motivo la Mahindra ha deciso di richiamare Rosenqvist sulla monoposto elettrica per l'E-Prix di esordio stagionale in Arabia: "Sono contento di tornare - ha commentato lo svedese -. Non ho provato la macchina nei test in preseason, ma l'ho vista crescere e ne ho fatti molti durante lo sviluppo della monoposto. Darò tutto per fare iniziare la squadra con un successo".