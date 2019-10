Formula E, Virgin conferma Bird e Frijns per la nuova stagione

Envision Virgin Racing non cambia per il 2019/2020. Sam Bird e Robin Frijns sono stati confermati alla guida della monoposto elettrica del team britannico anche per la stagione 6 del campionato di Formula E. L'annuncio ha rappresentato anche l'occasione per svelare al mondo la nuova livrea, di un viola leggermente più scuro rispetto a quello con cui ha corso e vinto 3 gare nell'ultimo campionato.