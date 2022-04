Formula E: Vandoorne si prende la pole position a Roma

E-PRIX ROMA

Giovinazzi scatta dall'ultima posizione: missione rimonta

C'è una Mercedes che vola ed è in Formula E: è quella di Stoffel Vandoorne che si è preso la prima pole position a Roma. Il belga, in finale, ha battuto l'olandese Frijns di Envision. Mercedes anche in terza piazza con il campione del mondo De Vries davanti alla Ds di Da Costa. Missione rimonta per Antonio Giovinazzi che scatterà dalla 22.esima posizione con la sua Dragon. Appuntamento alle 15 per gara 1 in diretta su Italia 1 e in streaming sul nostro sito Sportmediaset.it. twitter

Parte indietro anche il leader del Mondiale Edoardo Mortara che non è andato oltre l'undicesimo tempo in qualifica e ha preceduto il suo compagno di squadra in Venturi Di Grassi.

Per Vandoorne una grande prova, nel duello finale con l'olandese Frijns, è arrivato anche il giro più veloce (1:39.151). Seconda pole stagione per il belga, terza per la Mercedes su quattro gare che dimentica così i problemi australiani con Hamilton e Russell. Settima e ottava posizione per le Porsche di Wehrlein e Lotterer, mentre la prima Jaguar in griglia sarà quella di Evans, nona.

Giovinazzi sarà costretto a una gara di casa tutta in salita dopo aver chiuso in ultima posizione con tante difficoltà, ma non è andata molto meglio al suo compagno di squadra, Sergio Sette Camera ventesimo e solo due decimi più veloce.