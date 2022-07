Formula E, lampo di Giovinazzi nelle qualifiche di Londra: terzo

E-PRIX LONDRA

L'italiano cede solo in semifinale nel secondo round inglese, dove punta al podio. Pole a Dennis davanti a Di Grassi

Finalmente un guizzo di Antonio Giovinazzi nella sua prima stagione di Formula E. Il pilota italiano della Dragon, infatti, scatterà in seconda fila nella gara bis di Londra, 14 round del campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche. Giovinazzi è stato eliminato in semifinale da Lucas Di Grassi e partirà dalla terza casella. Seconda pole position consecutiva per Jake Dennis, che dopo il successo di ieri, punta a confermarsi il re della capitale inglese. Al fianco di Giovinazzi, invece, ci sarà Antonio Felix Da Costa.

Vedi anche Formula E Formula E: Dennis vince a Londra, sfortunato Mortara Nei quarti di finale Giovinazzi ha sconfitto il campione in carica Nick de Vries, poi quinto con la Mercedes, e adesso si candida a un posto sul podio, che darebbe la svolta a una stagione fin qui piena di problemi. Per quanto riguarda i pretendenti al titolo, il capoclassifica Stoffel Vandoorne è soltanto 13°, ma comunque davanti a Mitch Evans ed Edoardo Mortara, che sono i suoi più immediati inseguitori.

Una gara da non perdere, insomma, e da seguire in diretta dalle 15.45 su canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it.