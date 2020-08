Formula E, l'ultima pole della stagione è di Vandoorne

FORMULA E

di

LUCA BUCCERI

A conquistare l'ultima superpole della stagione 6 di Formula E è Stoffel Vandoorne. Il pilota del team Mercedes, alla prima pole stagionale, precede la Nissan di Sebastien Buemi e l'Audi di Rast. Altra qualifica da dimenticare per il neo campione del Mondo Antonio Felix Da Costa che sarà costretto a partire dal 19° posto dietro a Guenther e davanti a Lotterer e al compagno di scuderia Jean-Eric Vergne.

Può finalmente sorridere, anche in Formula E, la Mercedes che all'ultima sessione di qualifiche della stagione riesce a piazzare davanti a tutti la monoposto di Stoffel Vandoorne. Per la seconda volta in prima fila in stagline, il pilota tedesco conquista l'ultima superpole della stagione numero 6 del Mondiale elettrico reso atipico per un finale disputato in nove giorni sulla pista dell'ex aeroporto Temeplhof di Berlino. Vandoorne, attualmente nono in classifica generale, può ancora dunque sperare per la corsa al titolo di vice campione.

Non gli darà vita semplice però Sebastien Buemi, al suo fianco in prima fila, che già dalle prima curve di gara-6 tenterà il sorpasso sul tedesco per regalare a Nissan il terzio podio di fila in Germania. Terzo tempo in qualifica per René Rast che partirà davanti all'altra Mercedes di De Vries (4°), Frijns (5°) e alla Venturi dell'italo-svizzero Edoardo Mortara (6°) osservato speciale della team principal Susie Wolff.

Undicesimo tempo per Felipe Massa davanti a Blomqvist e Oliver Turvey, mentre è da dimenticare la sessione per Da Costa. Per il neo campione del Mondo, costretto ieri a partire dalla penultima fila a causa di un "no time" al termine di un clamoroso errore di scuderia (e non solo), partirà dal 19° insieme a buona parte dei piloti usciti in gruppo 1 (20° Lotterer, 21° Vergne, 23°Evans e 24° Rowland). L'unico a salvarsi, e dunque ad insidiare Rowland nella corsa al titolo da vice, è Lucas Di Grassi che partirà dalla decima posizione.

Vi ricordiamo che potrete seguire gara-6 dell'E-Prix di Berlino in diretta dalle 18.45 su Canale 20 e in streaming su sito e app di Sportmediaset.it.