Formula E, livrea speciale di Saudia per il GP a Riyad

07/12/2018

Le nuove monoposto Gen2 per la stagione 2018/19 di Formula E (esclusiva Mediaset) volano ma non fino a dove potrà il Boeing 777-300 della Saudia. La compagnia aerea di bandiera dell'Arabia Saudita ha preparato una livrea speciale in occasione del primo Gran Premio della nuova stagione che si correrà a Riyad: il disegno mostra una monoposto che occupa gran parte della fusoliera, di grande impatto.