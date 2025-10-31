Formula E, il Women’s Test parla americano: Chloe Chambers la più veloce a Valencia

Il Women’s Test, lungo il doppio rispetto all’edizione inaugurale del 2024, è parte del programma di Formula E dedicato alla diversità e all’inclusione, con l’obiettivo di creare un ponte concreto tra giovani talenti e team ufficiali. Ad assistere dai box al test non sono mancati i volti noti del campionato: diversi piloti titolari hanno seguito da vicino la giornata, offrendo consigli e supporto tecnico alle colleghe.