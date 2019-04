Formula E, il sindaco Raggi: "Roma è pronta per l'E-Prix"

12/04/2019

"Se la città è pronta per la Formula E? Direi di sì. Sabato vedremo di nuovo questi bolidi silenziosi e puliti sfrecciare nelle strade della Capitale, il modo migliore con cui possiamo vedere che la mobilità elettrica non è quella del futuro, ma è già del presente". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a margine del FIA Smart Cities Forum. "Le tecnologie usate per la Formula E possono essere replicate all'interno di veicoli che usiamo quotidianamente, con velocità ridotte, per girare per la città senza inquinare. Stiamo puntando molto sulla mobilità elettrica, infrastrutturando la città con le colonnine proprio per consentire a chi ha una vettura elettrica di poterla ricaricare, a breve inizieremo a lavorare in maniera piu' pressante sul car sharing elettrico", ha aggiunto.