Formula E, il calendario: Roma e Valencia diventano doppio appuntamento

Il calendario di Formula E si arricchisce di nuove date: gli E-Prix di Roma e Valencia diventano appuntamento doppio facendo arrivare a otto le date confermate per la settima stagione, oltre alle due gare già corse a Diriyah per l'apertura del campionato. In Italia si correrà il round 3 e 4 il 10-11 aprile, in Spagna invece previsti il round 5 e 6 il 24-25 aprile.

Getty Images