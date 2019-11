Formula E, Gutierrez ingaggiato da Mercedes

Sarà Esteban Gutierrez a completare la squadra Mercedes per il campionato di Formula E, che partirà da Diriyah, in Arabia Saudita, il 22 e 23 novembre. Il pilota messicano ricoprirà il ruolo di riserva al fianco dei titolari Stoffel Vandoorne e Nick de Vries oltre ad occuparsi dello sviluppo della Silver Arrow 01 con Gary Paffett. "Voglio ringraziare la squadra per avermi dato l'opportunità di far parte di questa nuova ed eccitante avventura", ha detto l'ex pilota di Formula 1 e Indycar, che ad agosto ha portato a battesimo la nuova monoposto tedesca a Maiorca.