Formula E, E-Prix Puebla: Rowland fa pole e si prende la rivincita su Wehrlein

E-PRIX PUEBLA

Il britannico precede il tedesco in prima fila, altra sessione da dimenticare per Frijns che partirà 21°

di

LUCA BUCCERI

Va alla Nissan di Oliver Rowland la super pole di gara-2 dell'E-Prix di Puebla, nona tappa stagionale di Formula E. Il pilota britannico, che ieri si era accontentato del secondo posto in griglia di partenza, si prende la rivincita su Pascal Wehrlein che lo accompagnerà in prima fila. Terza casella per Edoardo Mortara, altra qualifica da dimenticare invece per il leader della generale Robin Frijns che partirà 21°. Getty Images

Dalla beffa di ieri pomeriggio alla rivincita di quest'oggi, passando da una gara da dimenticare a causa di una partenza da incubo per Oliver Rowland che potrà rifarsi già dalle prime curve di gara-2. Il britannico del team Nissan fa tutto magnificamente in qualifica strappando il miglior tempo in super pole con 192 millesimi di vantaggio su Wehrlein. Anche per il tedesco è l'occasione per mettersi alle spalle l'amaro in bocca di ieri, con una gara dominata in lungo e in largo per tutti i 45' con un successo sfumato per infrazione tecnica che lo ha visto chiudere con una squalifica.

Stessa sorte, in qualifica, tocca Lynn, che ha sì conquistato il terzo tempo per poi essere declassato al sesto posto per errore tecnico da parte del team. Al suo posto sale dunque Mortara, seguito in seconda fila dal campione iridato Vergne e dalla BMW del britannico Dennis.

Quarta fila per la Nissan di Buemi, seguito dalla Virgin di Cassidy, più indietro la Porsche di Lotterer e la BMW di Guenther. Di Grassi, autore del successo in gara-1 a Puebla ieri, partirà dalla settima fila al 13° posto in griglia al fianco di Sims.

Altra sessione di qualifica da dimenticare per i big della generale. La Mercedes di Nyck De Vries, attualmente terzo nel mondiale, partirà dalla decima fila al 19° posto in griglia, più indietro il leader Robin Frijns che occuperà il 21° posto in griglia di partenza. Male anche Da Costa, penultima fila al 22° posto davanti ai soli Eriksson (sostituto di Mueller in Dragon/Penske) e René Rast, il cui tempo è stato cancellato per un fuoripista e un rientro pericoloso.

A partire dalle 23.00 potrete seguire in diretta gara-2 dell'E-Prix di Puebla su Sportmediaset.it e Canale 20.