Formula E, E-Prix Berlino: pole ancora a Da Costa

FORMULA E

di

LUCA BUCCERI

Nuova superpole, la terza di fila, per Antonio Felix Da Costa che nel secondo round dell'E-Prix di Berlino partirà davanti alla Nissan di Sebastian Buemi. Il portoghese, leader della classifica generale, chiude in 1'06''442 e si conferma l'uomo da battere tra le curve del tracciato del Tempelhof. Terzo tempo per la Mahindra di Alex Lynn, solo 17° per il secondo della generale Mitch Evans seguito da Felipe Massa.

Antonio Felix Da Costa continua a sorprendere tutti tra le curve dell'ex aeroporto di Berlino e, come già accaduto ieri, si prende il miglior tempo e la pole position. Il portoghese sembra voler conquistare in largo anticipo il titolo mondiale per succedere il compagno di scuderia Vergne, per regalare alla DS Techeetah il terzo trionfo consecutivo in Formula E.

Dopo aver chiuso le qualifiche col secondo miglior tempo, Da Costa fa il fenomeno in superpole battendo prima il crono di Alex Lynn (terzo con 477 millesimi di ritardo) e resistendo poi al ritorno di Buemi, che partirà secondo (+0''417).

A completare i "magnifici 6" ci sono poi De Vries, Frijns e Lucas Di Grassi che precede Rowland e il due volte campione del Mondo Jean-Eric Vergne.

Altra qualifica da dimenticare per il secondo della generale Mitch Evans che non va oltre il 17° tempo. Il neozelandese, così facendo, complica ancora di più la propria corsa al titolo che ad ora lo vede ad oltre 40 punti di distanza da Da Costa. Male anche Felipe Massa che, dopo il ritiro di ieri in gara-1, nel secondo round al Tempelhof partirà dal 18° posto e dovrà rimboccarsi le maniche per tentare di andare a punti.

Vi ricordiamo che potrete seguire gara-2 dell'E-Prix di Berlino in diretta dalle 18.45 su Canale 20 e in streaming su sito e app di Sportmediaset.it.