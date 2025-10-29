Formula E: DS Penske al lavoro sul software

Rivoluzione DS in Formula E. Il marchio più vincente del campionato delle monoposto elettriche (4 titoli mondiali, 18 vittorie e 55 podi) ha cambiato la propria line-up di piloti salutando il francese Jean Eric Vergne passato ai cugini di Citroën, e affidando le due vetture a una coppia di piloti giovane e talentuosa: il tedesco Maximilian Günther, già una vittoria lo scorso anno con DS, e il britannico Taylor Barnard, rivelazione dell'ultimo campionato.

Entrambi sono impegnati a Valencia dove sono in corso i test pre-stagionali in vista del primo E-Prix, il 6 dicembre a San Paolo. Tre giorni importanti per sviluppare le GEN 3 Evo, le monoposto di Formula E che hanno debuttato nella stagione 11 e che correranno anche nella stagione 12. Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance: "Per regolamento stiamo lavorando soprattutto sulla parte software, per migliorare la fase di recupero dell'energia e consumo" .