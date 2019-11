Formula E, Diriyah E-Prix: Sims in pole, impressionano le Mercedes

DIRIYAH E-PRIX

DANIELE PEZZINI

Sarà Alex Sims a scattare in pole position nell'E-Prix di Diriyah, prima tappa del mondiale Formula E 2019/20. Il britannico del team BMW Andretti ha chiuso la Superpole in 1'14''563, regolando le sorprendenti Mercedes di Vandoorne (+ 0''276) e del rookie De Vries (+ 0''366). Quarto tempo per l'italo-svizzero Mortara, solo 11° il campione in carica Jean-Eric Vergne, ancora più lontani i brasiliani Massa e Di Grassi (17° e 19°). Formula E a Riad, la superpole è di Sims

La prima pole e i primi 3 punti della stagione vanno dunque a Sims, che grazie a un giro-capolavoro si è assicurato un tempo inattaccabile per chiunque. Pronte ad assaltare la posizione del britannico in partenza ci saranno però le due Mercedes, che sotto gli occhi attenti di Toto Wolff hanno portato a casa un debutto ufficiale da sogno, in attesa di concretizzare in gara: l'ex F1 Vandoorne 2°, il campione Formula 2 De Vries 3°. Un risultato eccezionale per il neonato team tedesco.

A sorridere, oltre a Toto, è anche Suzie Wolff, visto l'ottimo 4° posto di Edo Mortara con la Venturi, che ha riscattato la deludente performance del compagno di team Felipe Massa, autore di una sbavatura nel giro di qualifica del Gruppo 3 e solamente 17° alla fine delle qualifiche.

Altro atteso debutto era quello di Porsche, che ha portato a casa un buon 7° tempo con l'esperienza di un campione come André Lotterer, mentre si è dovuta accontentare del 20° con Neel Jani, al rientro in Formula E dopo la brevissima esperienza della stagione 4.

Scatterà in undicesima posizione il campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne, che è riuscito a massimizzare il risultato con la sua DS Techeetah nonostante una difficile partenza nel primo gruppo di qualifica, quello nel quale è più difficile ottenere il tempo a causa della pista sporca. Non sono riusciti nell'impresa, invece, Di Grassi con l'Audi e il nuovo compagno di JEV, Da Costa: il brasiliano scatterà in diciannovesima posizione, il portoghese addirittura in ventunesima.

La gara sarà in diretta esclusiva sul canale 20 (151 di Sky) e in streaming su SportMediaset.it a partire dalle 12.30, mentre sabato già si replica con il Day 2: qualifiche a partire dalle 8.45 in diretta streaming su SportMediaset.it, gara 2 in diretta sempre sul 20 e in streaming sul nostro sito a partire dalle 12.30.