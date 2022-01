Formula E, debutta il nuovo format di qualifiche

Quello che scatta venerdì 28 gennaio, in diretta sul canale 20 dalle 17:45, è un Mondiale di Formula E che si preannuncia tiratissimo. Tutti a caccia della Mercedes campione del mondo. Non sarà facile per De Vries difendere il titolo. Le limitazioni allo sviluppo hanno permesso ai team di lavorare solo sul software delle monoposto, è così possibile che squadre come Porsche e Nissan abbiamo ridotto il gap dalle Frecce d’argento. Mercedes, ha traslocato la sede di sviluppo in Inghilterra e cerca nuove sinergie, sperando che Venturi, team clienti con molta stabilità e un Di Grassi in più, non ne approfitti per tentare il colpo mondiale. In attesa della “Gen3” esordio previsto nel 2023, la stagione 8 va in scena con macchine rifinite soltanto nei dettagli, ma la novità assoluta è il nuovo format delle qualifiche. Due gruppi iniziali composti da 11 piloti ciascuno, ordinati in base alla posizione in classifica piloti, che si sfidano in una sessione di 10 minuti a gruppo, sfruttando una potenza di 220KW. I quattro piloti più veloci dei due gruppi passano alla fase successiva a eliminazione diretta. Quattro quarti di finale, due semifinali e finale che decide il pole man. Testa a testa entusiasmanti nei quali i piloti hanno a disposizione una potenza di 250 KW. Tre punti assegnati a chi conquista la pole. Un punto per il più veloce dei gruppi. Lo sfidante scatta dalla seconda casella. Terza e quarta posizione per i semifinalisti eliminati mentre i restanti partecipanti ai quarti si schierano dalla quinta all’ottava casella. Dal quinto al dodicesimo tempo nel gruppo del poleman toccano le posizioni dispari sulla griglia. I corrispondenti piloti dell’altro gruppo sano classificati negli slot pari. Quindi, riassumendo, se il poleman proviene dal gruppo 1, il pilota quinto classificato del medesimo gruppo parte nono e il quinto classificato del gruppo 2 decimo e così via. Restano invariate le regole di gara. 45 minuti più un giro la durata dell’E-Prix con le variabili Attack Mode e Fanboost pronte a rimescolare le carte in tavola.