Formula E, Buemi in pole a Berlino

25/05/2019

Sarà Sebastien Buemi a partire davanti a tutti nell'E-Prix di Berlino, decimo round del campionato di Formula E. Lo svizzero della Nissan è stato il più veloce nella Super Pole mattutina con il tempo di 1'07"295. Alle sue spalle si sono piazzati nell'ordine Vandoorne, Di Grassi, Paffet, Lynn e Sims, tutti con un distacco dai quattro decimi in su. Per Buemi si tratta della seconda pole stagionale. Male il vincitore di Montecarlo e leader della classifica, Vergne, soltanto nono in griglia. Ancora peggio hanno fatto le Venturi di Mortara e Massa, rispettivamente 16° e 19°.



La gara scatterà alle ore 13, con collegamento in diretta su Italia 1 a partire dalle 12.40.