Formula E 2022, esordio sotto i riflettori di Diriyah, un circuito tra storia e modernità

FORMULA E

Come un anno fa il Monfiale elettrico prene le mosse dal circuito cittadino realizzato alla periferia nordovest della capitale Riad.

di

Stefano Gatti

Il conto alla rovescia verso il debutto stagionale della Formula E in Arabia Saudita è ormai entrato nel vivo: saranno le due prove back-to-back in programma venerdì 28 e sabato 29 febbraio sul tracciato di Diriyah ad aprire l'ottava stagione del campionato cento per elettrico, dallo scorso anno Mondiale FIA. Si corre by night: riflettori accesi e... semaforo in spegnimento entrambi i giorni alle diciotto italiane.

Inaugurato nel 2018, il tracciato è stato sottoposto negli anni a pochissime modifiche e si trova nei pressi delle antiche mura (patrimonio UNESCO dell'Umanità) del quartiere di Diriyah, nella zona nordoccidentali della capitale Riad. Lungo 2495 metri, comprende ben ventuno curve e si divide in buona sostanza in due settori. Il primo (dalla curva uno alla quattordici) è piuttosto sinuoso ma scorrevole e ben raccordato. In un certo senso (anche se le velocità di percorrenza non sono paragonabili) può ricordare lo "snake" del COTA di Austin - dove fanno tappa Formula Uno e MotoGP - ma soprattutto (per restare nell'area del Golfo, anzi proprio in Arabia Saudita) la sequenza di curve e controcurve del circuito della Corniche di Jeddah, la seconda città del Paese, dove lo scorso autunno è andato in scena il penultimo atto della sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Dalla curva 14 alla 21 il disegno del tracciato è ancora più filante, con un lungo rettilineo di ritorno verso quello di partenza/arrivo, interrotto solo dalla "esse" destra-sinistra delle curve 18 e 19. I record sul giro sono stati entrambi stabiliti nel 2021 in gara-due. Dall'olandese Robin Frijns (Envision Virgin) quello assoluto, con la pole position messa a degno con il tempo di un minuto, sette secondi ed 889 millesimi. Dal suo connazionale Nyck De Vries con il tempo di un minuto, 8 secondi ed 811 millesimi al 20esimo giro della gara vinta da Sam Bird con la Jaguar e chiusa solo al nono posto dal pilota della Mercedes che si era comunque imposto in gara-uno, all'alba di una stagione che lo avrebbe poi visto campione del mondo con la Mercedes.