Extreme-H: il secondo round va al team Stard

Sono dunque questi quattro team a giocarsi le semifinali, in gara secca: Hansen sconfigge Scheider e O'Donovan distrugge i sogni di Christine GZ, quindi si giocano tutto Stard e Jameel Motorsport. Il team di casa viene però sconfitto per soli 82 millesimi, con la vittoria di Amanda Sorensen e del neonato gruppo austriaco: è Stard a vincere quest'oggi. La classifica generale, che determinerà la griglia di partenza della prima gara "tutti contro tutti" dopo che si aggiungeranno anche i punti delle due manches preliminari di domani, è però differente: Jameel Motorsport guida con 20 punti davanti al team Hansen e a un quartetto con 13 punti (Kristoffersson, Carl Cox, JBX e Stard), coi team Zeroid ed Even a chiudere la classifica con 11 punti.