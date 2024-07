Torna l'Extreme E: doppio appuntamento su Mediaset

Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in esclusiva - in chiaro - le gare del Campionato del Mondo di SUV elettrici: The Electric Odyssey - Extreme E. Terzo e quarto round, denominati Hydro X-Prix, sono in onda sabato 13 luglio in diretta streaming su SportMediaset.it (poi riproposti su 20, in notturna) e domenica 14 luglio, in diretta sulla rete tematica dalle ore 16.00. La due giorni di sfide si svolge a Dumfries e Galloway, in Scozia. La telecronaca dell’X-Prix è affidata al giornalista Sport Mediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri.