 Promossa sul campo: Klara Andersson titolare ABT Cupra nella Extreme E 2023

© ABT Cupra

In vista della terza edizione del campionato Extreme E riservato ai suv elettrici Odyssey, il team ABT Cupra ha confermato che la giovane svedese Klara Andersson continuerà a far parte del team insieme al Nasser Al-Attiyah che nemmeno due settimane fa si è aggiudicato per la quinta volta la Dakar in Arabia Saudita. E sarà proprio il Pase mediorientale, che questo weekend ospita il secondo ed il terzo round della Formula E, a dare il via alla stagione Extreme E con il Desert E-Prix, in programma nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 marzo. Klara aveva debuttato sull'Odyssey ABT nelle ultime due tappe dello scorso anno, in sostituzione di Jutta Kleinschmidt, piazzandosi al secondo posto in Cile e vincendo poi l'ultimo appuntamento in Uruguay.